Саутгейт посоветовал своим игрокам подумать о поддержке бойкота Анри

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его игроки должны подумать о том, чтобы поддержать бойкот легенды "Арсенала" Тьерри Анри.

Ранее на текущей неделе Анри объявил, что удаляет своих аккаунты во всех социальных сетях из-за недостаточных усилий этих платформ по борьбе с расизмом и оскорблениями.

Саутгейт не только относится к этому с пониманием, но и ожидает, что смелый поступок Анри будет поддержан другими.

"Похоже на то, что, компании, которым принадлежат социальные сети, не контролируют ситуацию в данный момент, и я могу полностью понять, когда люди уходят с этих платформ".

"Думаю, все игроки и все известные люди, которые могут привлечь негативное внимание, должны подумать об этом. В сети оскорбляют не только известных людей, но и молодых парней".

"Каждый должен подумать: а хочешь ли ты оказаться в такой ситуации?"

"Когда я со сборной, я стараюсь отстраниться от всех внешних медиа, и это не всегда хорошо в плане слежения за происходящим в мире. Однако я счастливее, когда не имею дела с негативом".

"Так что наши игроки абсолютно точно должны подумать об этом", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.


Метки Анри, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2021 14:00

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  1. suddenly 28.03.2021 14:41 # suddenly
    С больной головы на здоровую...

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  2. elprimer 28.03.2021 14:04 # elprimer
    В сети оскорбляют не только известных людей, но и молодых парней".

    Источник: http://fapl.ru/posts/84936/?c=1
    Саутгейт сексист или перевод кривой?

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