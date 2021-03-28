Саутгейт посоветовал своим игрокам подумать о поддержке бойкота Анри

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его игроки должны подумать о том, чтобы поддержать бойкот легенды "Арсенала" Тьерри Анри.

Ранее на текущей неделе Анри объявил, что удаляет своих аккаунты во всех социальных сетях из-за недостаточных усилий этих платформ по борьбе с расизмом и оскорблениями.



Саутгейт не только относится к этому с пониманием, но и ожидает, что смелый поступок Анри будет поддержан другими.



"Похоже на то, что, компании, которым принадлежат социальные сети, не контролируют ситуацию в данный момент, и я могу полностью понять, когда люди уходят с этих платформ".



"Думаю, все игроки и все известные люди, которые могут привлечь негативное внимание, должны подумать об этом. В сети оскорбляют не только известных людей, но и молодых парней".



"Каждый должен подумать: а хочешь ли ты оказаться в такой ситуации?"



"Когда я со сборной, я стараюсь отстраниться от всех внешних медиа, и это не всегда хорошо в плане слежения за происходящим в мире. Однако я счастливее, когда не имею дела с негативом".



"Так что наши игроки абсолютно точно должны подумать об этом", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.