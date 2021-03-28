Магуайр уверен, что сборная Англии стала лучше относительно ЧМ-2018

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что сборная Англии стала лучше со времен полуфинала Чемпионата Мира 2018 года.

Во время предыдущего мирового первенства, которое проходило в России, английская сборная приятно порадовала своих фанатов, остановившись в одном шаге от финала.

Магуайр был непосредственным участником тех событий и чувствует, что к Евро-2020 англичане подходят еще более классной командой.

"Думаю, мы прибавили за эти три года, поработав над тактикой и получив опыт выступлений на большом турнире".

"Мы должны использовать это в следующих турнирах. Уверен, это поможет нам. Конечно, три года — это большой срок для игрока и команды, и мы добились хорошего прогресса за это время", — цитирует Магуайра BBC.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2021 13:00

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