Магуайр уверен, что сборная Англии стала лучше относительно ЧМ-2018

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что сборная Англии стала лучше со времен полуфинала Чемпионата Мира 2018 года.

Во время предыдущего мирового первенства, которое проходило в России, английская сборная приятно порадовала своих фанатов, остановившись в одном шаге от финала.



Магуайр был непосредственным участником тех событий и чувствует, что к Евро-2020 англичане подходят еще более классной командой.



"Думаю, мы прибавили за эти три года, поработав над тактикой и получив опыт выступлений на большом турнире".



"Мы должны использовать это в следующих турнирах. Уверен, это поможет нам. Конечно, три года — это большой срок для игрока и команды, и мы добились хорошего прогресса за это время", — цитирует Магуайра BBC.