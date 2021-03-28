"Интеру", возможно, придется продать Лукаку
Сложная финансовая ситуация может заставить "Интер" продать нападающего Ромелу Лукаку.
Лишь на днях стало известно, что "Челси" рассматривает Лукаку в качестве альтернативы Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, побороться за Ромелу также могут "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал" и ПСЖ.
Лукаку забил 42 гола в 62 матчах Серии А после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2019 году, однако пандемия коронавируса сильно ударила по финансам "Интера", и продажа 27-летнего бельгийца может стать вынужденной мерой.
Также сообщается, что вместо Лукаку "Интер" может продать 23-летнего Лаутаро Мартинеса. А восполнить потерю одного из двух своих нападающих клуб с "Сан-Сиро" собирается с помощью Серхио Агуэро, чей контракт с "Сити" истекает в конце сезона.
28.03.2021 11:00
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На нём вся игра в атаке строится. Вряд ли его продадут, там народа навалом для получения денег.
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Мартирнеса скорее сторгуют, коль правда нужда будет.
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Лохозаврам в Челси можно вернуть.
Их наебать очень легко.
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