"Интеру", возможно, придется продать Лукаку

Сложная финансовая ситуация может заставить "Интер" продать нападающего Ромелу Лукаку.

Лишь на днях стало известно, что "Челси" рассматривает Лукаку в качестве альтернативы Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, побороться за Ромелу также могут "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал" и ПСЖ.



Лукаку забил 42 гола в 62 матчах Серии А после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2019 году, однако пандемия коронавируса сильно ударила по финансам "Интера", и продажа 27-летнего бельгийца может стать вынужденной мерой.



Также сообщается, что вместо Лукаку "Интер" может продать 23-летнего Лаутаро Мартинеса. А восполнить потерю одного из двух своих нападающих клуб с "Сан-Сиро" собирается с помощью Серхио Агуэро, чей контракт с "Сити" истекает в конце сезона.