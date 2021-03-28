"Интеру", возможно, придется продать Лукаку

Ромелу Лукаку Сложная финансовая ситуация может заставить "Интер" продать нападающего Ромелу Лукаку.

Лишь на днях стало известно, что "Челси" рассматривает Лукаку в качестве альтернативы Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, побороться за Ромелу также могут "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал" и ПСЖ.

Лукаку забил 42 гола в 62 матчах Серии А после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2019 году, однако пандемия коронавируса сильно ударила по финансам "Интера", и продажа 27-летнего бельгийца может стать вынужденной мерой.

Также сообщается, что вместо Лукаку "Интер" может продать 23-летнего Лаутаро Мартинеса. А восполнить потерю одного из двух своих нападающих клуб с "Сан-Сиро" собирается с помощью Серхио Агуэро, чей контракт с "Сити" истекает в конце сезона.


Метки Интер, Лукаку

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 674

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ensiferum 28.03.2021 11:34 # ensiferum
    На нём вся игра в атаке строится. Вряд ли его продадут, там народа навалом для получения денег.

    (ответить)

  2. alexomck 28.03.2021 11:17 # alexomck
    Мартирнеса скорее сторгуют, коль правда нужда будет.

    (ответить)

  3. felix-the-cat 28.03.2021 11:12 # felix-the-cat
    Лохозаврам в Челси можно вернуть.

    Их наебать очень легко.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: