Эдегор сообщил своему окружению, что хочет остаться в "Арсенале"

Полузащитник Мартин Эдегор решил, что хотел бы продлить свое пребывание в "Арсенале".

Напомним, "Арсенал" арендовал Эдегора на вторую половину этого сезона у "Реала". Соглашение двух клубов не предусматривает ни опции, ни обязательства по выкупу.



В предыдущие недели испанская пресса сообщала противоречивую информацию о будущем Мартина. Одни таблоиды утверждали, что 22-летнему норвежцу отводится важное место в планах Зинедина Зидана, другие сообщали о намерении "Реала" продать игрока ради пополнения своего трансферного бюджета.



По информации Football.London, сам Эдегор сообщил своему окружению, что надеется задержаться в Лондоне. Мартин хорошо освоился в команде Микеля Артеты, получив регулярную игровую практику и возможность выражать себя.



За считанные недели сотрудничества Артете удалось произвести впечатление на Эдегора, и тот хочет стать частью проекта испанского тренера, но в то же время Мартин понимает, что не все в его руках.



Если "Арсенал" не выиграет Лигу Европы и останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон, "канониры" едва ли смогут позволить себе постоянный трансфер Эдегора, но даже в таком случае будет существовать вероятность продления аренды.



Другое издание, Daily Star, добавляет, что "Арсенал" может попросить за Эдегора до 50 миллионов фунтов.