Эдегор сообщил своему окружению, что хочет остаться в "Арсенале"

Мартин Эдегор Полузащитник Мартин Эдегор решил, что хотел бы продлить свое пребывание в "Арсенале".

Напомним, "Арсенал" арендовал Эдегора на вторую половину этого сезона у "Реала". Соглашение двух клубов не предусматривает ни опции, ни обязательства по выкупу.

В предыдущие недели испанская пресса сообщала противоречивую информацию о будущем Мартина. Одни таблоиды утверждали, что 22-летнему норвежцу отводится важное место в планах Зинедина Зидана, другие сообщали о намерении "Реала" продать игрока ради пополнения своего трансферного бюджета.

По информации Football.London, сам Эдегор сообщил своему окружению, что надеется задержаться в Лондоне. Мартин хорошо освоился в команде Микеля Артеты, получив регулярную игровую практику и возможность выражать себя.

За считанные недели сотрудничества Артете удалось произвести впечатление на Эдегора, и тот хочет стать частью проекта испанского тренера, но в то же время Мартин понимает, что не все в его руках.

Если "Арсенал" не выиграет Лигу Европы и останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон, "канониры" едва ли смогут позволить себе постоянный трансфер Эдегора, но даже в таком случае будет существовать вероятность продления аренды.

Другое издание, Daily Star, добавляет, что "Арсенал" может попросить за Эдегора до 50 миллионов фунтов.


Метки Арсенал, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2021 10:00

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  1. warham 28.03.2021 10:07 # warham
    "Другое издание, Daily Star, добавляет, что "Арсенал" может попросить за Эдегора до 50 миллионов фунтов."

    Взяли в аренду, так ещё и сплавляем за 50 лямов.
    Артета — Гений!

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