Данни Мерфи защищает Моуриньо

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Данни Мерфи выступил в защиту главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, заявив, что тот еще может завершить сезон "потрясающим" образом.

После позорного поражения 3:0 от загребского "Динамо" и вылета из Лиги Европы пресса принялась спекулировать насчет возможного увольнения Моуриньо.



Однако Мерфи указывает на то, что для "Тоттенхэма" все еще многое на кону, а Моуриньо не так уж плохо делает свою работу, учитывая имеющиеся у него ресурсы.



"Давайте смотреть шире. Игра и результат в Загребе были ужасны в столь многих отношениях".



"Но по форме в пяти последних матах Премьер-Лиги "Тоттенхэм" — лучшая команда дивизиона. Они уступили "Арсеналу" и сыграли плохо, но в целом их дела идут хорошо".



"Они совершили небольшой рывок, включившись в борьбу за попадание в топ-4. Они в трех очках позади "Челси", так что еще не все потеряно".



"Моуриньо хорошо умеет пользоваться инструментами, которые у него есть. Я не думаю, что он может превратить "Тоттенхэм" в "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", играя с имеющимися у него игроками так, как эти две команды".



"Думаю, он посмотрел на свой подбор игроков и старается адаптировать игру команды ради достижения успеха".



"Если "Тоттенхэм" выиграет финал Кубка Лиги против "Сити" и финиширует в топ-4, это будет потрясающее достижение с учетом имеющихся у него игроков".



"Некоторые скажут: "Ну, это должно быть по умолчанию для такого подбора игроков". Нет, не должно. С его бюджетом и его подбором игроков он не сравнится с некоторыми клубами, с которыми он соперничает".



"Думаете, если завтра он придет в "Манчестер Сити", то будет играть таким же образом? Нет. Мы видели, как Моуриньо работал с лучшими игроками в "Реале", они побили всевозможные рекорды по очкам и голам, когда выиграли лигу".



"Кроме того, он поставил очень привлекательный футбол "Челси", когда имел возможность покупать лучших игроков, Думаю, он умеет приспосабливаться", — сообщил Мерфи talkSPORT.