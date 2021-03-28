Виллиан: "Арсенал" способен снова стать грозной силой"

Вингер "Арсенала" Виллиан заявил, что "канониры способны снова стать грозной силой в Премьер-Лиге благодаря своему главному тренеру Микелю Артете.

"Арсенал" не выигрывает Премьер-Лигу с 2004 года, а на этот международный перерыв ушел, занимая только девятое место в таблице.



Однако Виллиан убежден, что бывший ассистент Хосепа Гвардиолы ведет "канониров" правильным путем.



"Думаю, здесь есть потенциал отличного проекта. "Арсенал" — великий клуб, который находится в руках хорошего тренера, который обладает всем необходимым, чтобы стать одним из лучших тренеров в мире. У "Арсенала" есть все необходимое, чтобы снова стать грозной силой, сражаться за трофеи, снова выступать в Лиге Чемпионов, и именно этого хотим мы, игроки".



"Он (Артета) всегда старается разговаривать с игроками индивидуально, даже на поле. Когда он заканчивает тренировку, то подзывает игрока к себе и объясняет, чего от него хочет, где он должен быть, когда он должен получать мяч... Говоря другими словами, он всегда старается сделать игроков лучше".



"Бесспорно, он замечательно делает свою работу, он всегда наилучшим образом заботится об игроках, наделяя их идеями, направляя их, показывая им, чего он хочет. "Арсенал" в хороших руках", — цитирует Виллиана ESPN.