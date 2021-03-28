Кейн определится со своим будущим после Евро-2020
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что примет решение насчет своего будущего после Чемпионата Европы грядущим летом.
Грядущее лето может стать переломным моментом в карьере Кейна, который к своим 27 годам до сих пор не выиграл ни одного командного трофея.
Однако Харри не хочет забегать вперед и обещает принять решение только после Евро-2020.
"Думаю, сложно ответит на этот вопрос прямо сейчас".
"Сейчас мне важно, чтобы я был сосредоточен лишь на двух матчах сборной Англии, на концовке сезона с "Тоттенхэмом" и на Евро. Я бы навредил своей игре, если бы думал о спекуляциях или слухах".
"Мне всегда нравилось быть сосредоточенным на одной цели, одной задаче, и сейчас это — сильная концовка сезона с "Тоттенхэмом", победы в матчах со сборной Англии и отличное выступление на Евро. Я стараюсь держаться в стороне от спекуляций, насколько это возможно".
"Я полностью сосредоточен на игре в футбол в остатке сезона, а дальше станет видно", — цитирует Кейна Sky Sports.
28.03.2021 07:00
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