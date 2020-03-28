Стерлинг и "Сити" приостановили переговоры о новом контракте

Переговоры вингера Рахима Стерлинга с "Манчестер Сити" о новом контракте были приостановлены до лета.

Свой действующий контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю до 2023 года Стерлинг заключил еще в ноябре 2018.



С тех пор Рахим добился значительного прогресса и сейчас является одним из самых узнаваемых футболистов в мире, ожидая хорошей прибавки к зарплате благодаря новой сделке.



"Сити" начал переговоры со Стерлингом о продлении сотрудничества еще перед Рождеством, однако два месяца назад случилось неожиданное — Рахим отказался от своего агента Эйди Уорда, и теперь его интересы представляет юрист.



В результате переговоры были поставлены на паузу и возобновятся только летом, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале. Однако обе стороны расслаблены насчет этой ситуации и по-прежнему надеются достичь компромисса.



Возникшая заминка не мешает Стерлингу оставаться важным игроком для "горожан". В этом сезоне 26-летний англичанин забил 15 голов в 38 проведенных матчах с учетом всех соревнований, хотя и не всегда имеет место в стартовом составе.