Стерлинг и "Сити" приостановили переговоры о новом контракте

Рахим Стерлинг Переговоры вингера Рахима Стерлинга с "Манчестер Сити" о новом контракте были приостановлены до лета.

Свой действующий контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю до 2023 года Стерлинг заключил еще в ноябре 2018.

С тех пор Рахим добился значительного прогресса и сейчас является одним из самых узнаваемых футболистов в мире, ожидая хорошей прибавки к зарплате благодаря новой сделке.

"Сити" начал переговоры со Стерлингом о продлении сотрудничества еще перед Рождеством, однако два месяца назад случилось неожиданное — Рахим отказался от своего агента Эйди Уорда, и теперь его интересы представляет юрист.

В результате переговоры были поставлены на паузу и возобновятся только летом, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале. Однако обе стороны расслаблены насчет этой ситуации и по-прежнему надеются достичь компромисса.

Возникшая заминка не мешает Стерлингу оставаться важным игроком для "горожан". В этом сезоне 26-летний англичанин забил 15 голов в 38 проведенных матчах с учетом всех соревнований, хотя и не всегда имеет место в стартовом составе.


Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 325

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. owen777 28.03.2021 00:56 # owen777
    Сенария с его агентом начинается....В Лфк хочет нигга

    (ответить)

  2. mansoor 28.03.2021 00:16 # mansoor
    В Ливерпуль хочет, а мы не возьмём)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: