Макатир: "Если бы я мог купить любого игрока в "Ливерпуль", это был бы не Мбаппе"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Джейсон Макатир рассказал, кого бы он пригласил в команду Юргена Клоппа, если бы мог купить любого игрока в мире.

Наблюдая за игрой "Ливерпуля" в этом сезоне, Макатир приходит к выводу, что прежде всего "красным" не хватает тактической гибкости и изобретательности против команд, которые глубоко обороняются.



Поэтому Джейсон советует "Ливерпулю" обратить внимание на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.



"Если бы я мог купить любого игрока, вы подумаете, что я бы купил Мбаппе. Но в случае с "Ливерпулем" в первую очередь нужно ориентироваться на тактику".



"Клопп старается развиваться тактически. Он пробовал играть по схеме 4-2-3-1, стараясь уйти от традиционной 4-3-3, но ему просто не хватило нужных игроков".



"Конечно, благодаря появлению Жоты появился потенциал для тактических изменений, но иногда ты можешь стать очень предсказуемым. Думаю, в каком-то смысле "Ливерпуль" и стал предсказуемым, и поэтому они проиграли так много матчей".



"Ты смотришь на эти команды, которые уходят в глубокую оборону против их и словно говорят: "Давайте, попробуйте взломать нас. Мы знаем, что у нас будут шансы. А если мы будем беспощадны, то сможем что-нибудь получить от этого матча".



"Думаю, это происходило довольно часто в этом сезоне. "Ливерпуль" оказывался в тупике и не мог сломить сопротивление таких команд. Поэтому, думаю, им бы помогло добавить универсальности".



"Так что я бы предпочел купить Джейдона Санчо. Я бы купил его, потому что он обладает этой универсальностью. Думаю, он может играть на различных позициях: слева, справа и даже по центру, если вы захотите".



"Он быстрый и креативный. Если соперник глубоко обороняется, и тебе нужен какой-то нестандартный ход, он может дать тебе это. Кроме того, он молод и подходит по стилю для этой команды".



"Он тот игрок, которого бы я купил", — цитирует Макатира Daily Mirror.