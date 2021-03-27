Саутгейт восхищается игрой Шоу в этом сезоне

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил крайнего защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу.

Избавившись от прежних проблем со здоровьем, сейчас 25-летний Шоу проводит свой лучший сезон в карьере.



Саутгейт не оставил это без внимания, впервые после долгого перерыва вызвав Люка в национальную команду. Гарет находится под впечатлением, какую форму набрал защитник.



"Он очень хорош в этом сезоне. Люк принимал участие в моем первом матче у руля молодежной сборной Англии U-21. В нашем сознании никогда не было никаких сомнений насчет мастерства Люка".



"Замечательно видеть, что он, будучи крайним защитником, берет инициативу на себя. Он хорошо обороняется и очень амбициозен, когда атакует".



"Кажется, что он в хорошей физической форме, чтобы подключаться вперед, а с мячом он всегда превосходно работал. Это хороший момент для него".



"Он агрессивен против вингеров, его сложно пройти один на один, он стал лучше страховать своих центральных защитников".



"В сборной он должен показать тот же уровень, что и в кубе, и сыграть в свою игру", — цитирует Саутгейта Manchester Evening News.