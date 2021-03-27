Моуриньо ищет "кротов" в раздевалке "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо инициировал поиски "кротов", которые жалуются на его методы.

За последние недели в прессе было опубликовано несколько историй о том, что раздевалка "Тоттенхэма" все больше недовольна Моуриньо.



Сообщалось, что некоторые игроки команды находят тренировочный процесс слишком заточенным на оборону и на противодействие сопернику. Утверждалось, что занятиям при Жозе не хватает той интенсивности, которая была при Маурисио Почеттино.



Кроме того, методы португальского специалиста назывались "устаревшими", а стиль его футбола — "скучным и предсказуемым".



Как утверждает Daily Mail, в конце концов терпение Моуриньо лопнуло, и Жозе принялся искать игроков, которые вместо того, чтобы прийти в кабинет тренера и обсудить имеющиеся разногласия, предпочитают анонимно жаловаться медиа.



Сам же Моуриньо считает претензии к себе необоснованными. Лишь недавно Жозе заявил, что его методы "не уступают никому в мире".