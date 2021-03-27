"Барселона" подтвердит переходы Гарсии и Вейналдума с открытием окна

"Барселона" собирается подтвердить переходы защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии и полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума с открытием летнего трансферного окна.

Как известно, в конце этого сезона Гарсия и Вейналдум станут свободными агентам — первый не захотел, а второй не смог договориться со своим нынешним клубом о новом контракте.



По информации каталонского издания Sport, Эрик уже договорился с "Барсой" о сделке на пять лет, Джорджиньо — на три.



Также клуб с "Ноу Камп" достиг договоренности с вингером "Лиона" Мемфисом Депаем. Соотечественник Вейналдума и главного тренера "Барсы" Рональда Кумана тоже перейдет как свободный агент и подпишет контракт на три году.



Фактически все три этих трансфера уже согласованы, и "Барса" сможет их подтвердить, когда окно официально откроется.