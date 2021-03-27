Даунинг: "Эллиотт может вытеснить Салаха из состава "Ливерпуля"
Бывший вингер "Ливерпуля" Стюарт Даунинг считает, что в лице Харви Эллиотта у "красных" растет серьезный конкурент Мохамеду Салаху.
Как известно, этот сезон 17-летний Эллиотт проводит в в аренде в"Блэкберне", где партнером Харви по команде является Даунинг.
Эллиотт забил пять голов и отдал 10 результативных передач за "Блэкберн", и Даунинг ожидает, что в скором временем Харви будет блистать уже в составе команды Юргена Клоппа.
"По тому, что я пока что увидел, можно сказать, что он точно будет выступать в Премьер-Лиге".
"Я хорошо общаюсь с (главным тренером "Борнмута") Джонатаном Вудгейтом, и он довольно близок с (спортивным директором "Ливерпуля") Майклом Эдвардсом. Он спрашивал меня насчет Эллиотта, когда тот перешел в "Блэкберн", и я сказал: "Черт возьми, он великолепен!"
"Он понимает игру и знает, когда нужно отдать пас, когда пойти в дриблинг, когда сместиться в центр, когда остаться на фланге. Он бесподобен для столь молодого игрока".
"Вуди сказал мне, что в "Ливерпуле" возлагают большие надежды на него, и я могу видеть, почему. Однако Эллиотт знает, что ему нужно проделать большую работу, чтобы пробиться в состав "Ливерпуля".
"Одно дело играть за "Блэкберн", но в случае с "Ливерпулем" мы говорим о команде, которая хочет побеждать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. "Ливерпуль" должен сражаться за высшие награды, а Харви должен вытеснить из состава Мо Салаха!"
"Это возможно. Если Салах уйдет или получит травму, он может получить свой шанс, и тогда все будет зависеть от него".
"Он обладает мастерством, а наличие рядом более классных партнеров поможет ему самому играть лучше. Очевидно, он нравится Клоппу, так что у него есть шансы", — сообщил Даунинг Goal.
27.03.2021 19:00
Просмотров: 731
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Парню стоит ещё пару сезонов поиграть в аренде.
Оставить его на следующий сезон в Блэкберне, а после брать в постер основы или искать место для аренды у середняка АПЛ.
(ответить)
Фамилия говорит сама за себя!
(ответить)
Ждём мнения Щелви, Спиринга, Адама и остальных легенд Ливерпупя.
(ответить)
игрок с такой фамилией мог играть только в фк лyзерхyй
(ответить)
Здорова, даунинги
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий