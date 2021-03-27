Даунинг: "Эллиотт может вытеснить Салаха из состава "Ливерпуля"

Бывший вингер "Ливерпуля" Стюарт Даунинг считает, что в лице Харви Эллиотта у "красных" растет серьезный конкурент Мохамеду Салаху.

Как известно, этот сезон 17-летний Эллиотт проводит в в аренде в"Блэкберне", где партнером Харви по команде является Даунинг.



Эллиотт забил пять голов и отдал 10 результативных передач за "Блэкберн", и Даунинг ожидает, что в скором временем Харви будет блистать уже в составе команды Юргена Клоппа.



"По тому, что я пока что увидел, можно сказать, что он точно будет выступать в Премьер-Лиге".



"Я хорошо общаюсь с (главным тренером "Борнмута") Джонатаном Вудгейтом, и он довольно близок с (спортивным директором "Ливерпуля") Майклом Эдвардсом. Он спрашивал меня насчет Эллиотта, когда тот перешел в "Блэкберн", и я сказал: "Черт возьми, он великолепен!"



"Он понимает игру и знает, когда нужно отдать пас, когда пойти в дриблинг, когда сместиться в центр, когда остаться на фланге. Он бесподобен для столь молодого игрока".



"Вуди сказал мне, что в "Ливерпуле" возлагают большие надежды на него, и я могу видеть, почему. Однако Эллиотт знает, что ему нужно проделать большую работу, чтобы пробиться в состав "Ливерпуля".



"Одно дело играть за "Блэкберн", но в случае с "Ливерпулем" мы говорим о команде, которая хочет побеждать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. "Ливерпуль" должен сражаться за высшие награды, а Харви должен вытеснить из состава Мо Салаха!"



"Это возможно. Если Салах уйдет или получит травму, он может получить свой шанс, и тогда все будет зависеть от него".



"Он обладает мастерством, а наличие рядом более классных партнеров поможет ему самому играть лучше. Очевидно, он нравится Клоппу, так что у него есть шансы", — сообщил Даунинг Goal.