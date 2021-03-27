Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал себя "одним из самых важных тренеров" в футболе.

Выигрывая трофеи в каждом из своих предыдущих клубов, сейчас Моуриньо может завершить сезон не с пустыми руками, только если победит "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги в следующем месяце.



По ходу этого сезона, особенно после сенсационного вылета из Лиги Европы, методы Моуриньо неоднократно ставились под вопрос, однако Жозе спокойно относится к тому, что в футболе каждый мнит себя экспертом и знает, как лучше.



"Я не думаю, что кто-нибудь в мире будет обсуждать ракетостроение с людьми из НАСА".



"Но здесь они думают, что могут обсуждать футбол с одним из самых важных тренеров в игре. В этом прелесть футбола".



"Я привык к этому. Я ценю это. Меня это устраивает", — цитирует Моуриньо Evening Standard.