Торрейра вернется в "Арсенал", только если будет играть регулярно

Полузащитник "Атлетико" Лукас Торрейра открыт к возвращению в "Арсенал", если ему будет обещана регулярная игровая практика.

В октябре "Атлетико" взял Торрейру в аренду, но без обязательства или опции по выкупу. "Арсенал" надеялся, что хороший сезон поможет восстановить трансферную стоимость Лукаса.



Этот план не сработал. Пока что Торрейра отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе команды Диего Симеоне в рамках Ла Лиги и едва ли стоит дороже, чем 12 месяцев назад.



Таким образом, грядущим летом Лукасу нужно будет принять решение насчет своего будущего. Сидеть на лавке 25-летний уругваец не собирается ни в Мадриде, ни в Лондоне.



Только гарантии насчет регулярной игры в футбол, утверждает The Athletic, убедят Торрейру сохранить верность "Арсеналу", который приобрел его у "Сампдории" за 26 миллионов фунтов в 2018 году.