Робби Сэведж назвал трех претендентов на звание Игрока Года

Бывший полузащитник сборной Уэльса Робби Сэведж назвал трех претендентов на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в этом сезоне.

Сезон 2020/21 приближается к своей завершающей стадии, и наступает пора распределения индивидуальных наград. В своей колонке в Daily Mirror Сэведж перечислил игроков, которые, как он считает, проявили себя лучше других в этой кампании.



Рубен Диаш



"Ключевой элемент в ошеломительной попытке "Манчестер Сити" сделать покер. Будучи купленным за 61.2 млн. фунтов, он должен был сделать оборону "Сити" лучше, но он превзошел все ожидания — в 38 матчах с ним команда 22 раза сохранила свои ворота на замке, пропустила 18 голов, а Джон Стоунс с приходом португальского защитника выглядит переродившимся. С этим можно спорить, но Диаш повлиял на оборону "Сити" сильнее, чем Виргил Ван Дейк на "Ливерпуль"... И это кое о чем говорит".



Илкай Гюндоган



"С игры он забил больше голов, чем любой другой полузащитник в Европе в этом сезоне. Когда "Сити" играет без чистого нападающего, Гюндоган часто берет эти обязанности на себя. И он заслужил этот успех, преодолев последствия двух тяжелых травм".



Бруну Фернандеш



"Он поучаствовал в 36 голах, забивая или ассистируя. Он оказал, возможно, наибольшее влияние на "Манчестер Юнайтед" со времен Эрика Кантона. Теперь ему нужны трофеи и хорошая игра в больших матчах".