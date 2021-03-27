Робби Сэведж назвал трех претендентов на звание Игрока Года

Рубен Диаш и Илкай Гюндоган Бывший полузащитник сборной Уэльса Робби Сэведж назвал трех претендентов на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в этом сезоне.

Сезон 2020/21 приближается к своей завершающей стадии, и наступает пора распределения индивидуальных наград. В своей колонке в Daily Mirror Сэведж перечислил игроков, которые, как он считает, проявили себя лучше других в этой кампании.

Рубен Диаш

"Ключевой элемент в ошеломительной попытке "Манчестер Сити" сделать покер. Будучи купленным за 61.2 млн. фунтов, он должен был сделать оборону "Сити" лучше, но он превзошел все ожидания — в 38 матчах с ним команда 22 раза сохранила свои ворота на замке, пропустила 18 голов, а Джон Стоунс с приходом португальского защитника выглядит переродившимся. С этим можно спорить, но Диаш повлиял на оборону "Сити" сильнее, чем Виргил Ван Дейк на "Ливерпуль"... И это кое о чем говорит".

Илкай Гюндоган

"С игры он забил больше голов, чем любой другой полузащитник в Европе в этом сезоне. Когда "Сити" играет без чистого нападающего, Гюндоган часто берет эти обязанности на себя. И он заслужил этот успех, преодолев последствия двух тяжелых травм".

Бруну Фернандеш

"Он поучаствовал в 36 голах, забивая или ассистируя. Он оказал, возможно, наибольшее влияние на "Манчестер Юнайтед" со времен Эрика Кантона. Теперь ему нужны трофеи и хорошая игра в больших матчах".


Метки награды, Премьер-Лига, Сэведж

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2021 16:00

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  1. mancunia-planet 27.03.2021 17:10 # mancunia-planet
    Бруну и точка

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  2. chelsea88 27.03.2021 16:46 # chelsea88
    Пеналдеш не достоин.

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  3. danny949494 27.03.2021 16:40 # danny949494
    За Гюндогана.

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  4. yamateh 27.03.2021 16:31 # yamateh
    Онли Гюндоган.

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