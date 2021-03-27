Жоржиньо рассказал о своей тоске по Неаполю
Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что скучает по своему периоду в "Наполи".
Жоржиньо сменил "Наполи" на "Челси" в 2018 году, и почти все это время не утихают слухи о возвращении итальянца бразильского происхождения в Серию А.
Лишь на днях агент 29-летнего полузащитника Жоао Сантос заявил, что его клиент действительно может уехать назад в Италию, если не получит новый контракт от "Челси".
У самого Жоржиньо тоже есть причина вернуться, и эта причина заключается в погоде.
"У меня нет слов, чтобы описать, как сильно я скучаю по Неаполю. Кто бы не скучал по Неаполю? В Лондоне так холодно, они даже не знают, что такое солнце", — сообщил Жоржиньо Canale21.
27.03.2021 15:00
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Лондон гавно по погоде, это всем известно. Италия конечно лучше.
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Продать и забыть.
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