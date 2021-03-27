Кабальеро рассказал о различиях в стилях Лэмпарда и Тухеля

Резервный голкипер "Челси" Вилли Кабальеро рассказал о различиях в игровых стилях Фрэнка Лэмпарда и Томаса Тухеля.

Сменив Лэмпарда на тренерском мостике "Челси" в конце января, Тухель сразу же преобразил команду и до сих пор не потерпел ни одного поражения.



Кабальеро чувствует, что благодаря Тухелю игра "синих" стала более разнообразной относительно "бей-беги" Лэмпарда.



"Несомненно, при Фрэнке наша игра была более прямолинейной, по сути это был типичный английский футбол, когда ты атакуешь быстро, атакуешь через фланги, атакуешь через центр или атакуешь по одному флангу, завершая атаку на другом. Это была немного вертикальная игра".



"Это был очень головокружительный футбол с быстрыми перемещениями мяча. Фрэнку нравилось атаковать и контратаковать".



"Сейчас при Тухеле наш футбол стал более комбинационным, мы больше играем с мячом. Мы больше созидаем. Томас почти что говорит там, как будет складываться матч, каковы ключевые аспекты соперника, его сильные и слабые стороны".



"Он объясняет нам, когда и каких игроков нам нужно подключать в игру, чтобы играть лучше и следовать его плану. Иногда это работает, иногда — нет, но у него есть четкое представление того, как мы должны играть", — цитирует Кабальеро Daily Mirror.