"Юнайтед" был "крайне близок" к покупке Сарра

Бывший технический директор "Уотфорда" Филиппо Гиральди рассказал, что "Манчестер Юнайтед" едва не купил вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра прошлым летом.

Как известно, трансферной целью номер один "Юнайтед" прошлым летом был вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.



Однако та сделка не состоялась, потому что клуб из Дортмунда оценил свою звезду в 108 миллионов фунтов и отказался идти на уступки.



Как раз в качестве альтернативы Санчо "красные дьяволы" и рассматривали Сарра, однако озвученная "Уотфордом" цена в 40 млн. фунтов тоже показалась МЮ завышенной.



"Мы были крайне близки к сделке, я лично вел переговоры с ними ("Юнайтед"). В конце концов мы так и не договорились. Думаю, Исмаила еще уйдет на повышение".



"Он упустил возможность, но так, вероятно, даже к лучшему. Он остался здесь, он забил 10 голов и отдал 10 результативных передач, он блистает в лиге. Думаю, "Уотфорду" повезло сохранить его".



"Я люблю Исмаилу, потому что он обладает способностью влиять на игру каждый раз, когда он играет, а это довольно редко встретишь".



"Вы видите, что быстрые вингеры становятся все более важными игроками в лигах вроде Премьер-Лиги, где высокие требования к физической готовности. Я вспоминаю матчи против "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в прошлом году, и он с Жераром Деулофеу, который действовал на другом фланге, определяли игру".



"Ты должен стараться максимально использовать такого рода игроков, одновременно оберегая их", — цитирует Гиральди Daily Mail.