Кейн испытывает стыд от игры "Тоттенхэма" в Загребе

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн назвал "постыдной" игру своей команды в роковом матче против загребского "Динамо".

На прошлой неделе "Тоттенхэм" завершил свой путь в плей-офф Лиги Европы, по итогам 120 минут уступив в Загребе со счетом 3:0.



Кейн не ищет оправданий этому сенсационному результату, но в то же время сохраняет оптимизм, потому что спустя несколько дней "шпоры" одержали трудовую победу 0:2 над "Астон Виллой" в Премьер-Лиге.



"Мы знаем, что показали игру ниже наших стандартов, а хуже всего был, наверное, наш настрой".



"Поражения случаются, соперник может быть лучше, но здесь другой случай. Мы не проявили никакого желания сражаться, никакой страсти, и это постыдно для нас, игроков, выходящих на поле. Мы должны контролировать такие вещи".



"Жаль, что так вышло, потому что мы набрали хороший ход в преддверии того матча. Однако мы хорошо потрудились против "Виллы", отреагировав правильным образом".



"То, что мы сделали против "Виллы", нужно делать всегда, а не только в одном матче. Нельзя включаться и выключаться — отношение к каждому матчу должно быть одинаковым".



"В Премьер-Лиге нам остается еще девять матчей, а также у нас есть кубковый финал. Нам просто нужна концентрация на каждом матче, а с таким настроем, как против "Виллы", уверен, все будет в порядке", — сообщил Кейн официальному веб-сайту "Тоттенхэма".