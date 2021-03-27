Виллиан: "Это был худший период в моей карьере"

Вингер "Арсенала" Виллиан рассказал, что ранее в этом сезоне пережил худший период в своей карьере.

Прибыв в "Арсенал" свободным агентом в августе и получив роскошный контракт на три года, Виллиан только в последних матчах стал походить на того игрока, который блистал в "Челси".



32-летний бразилец долго не мог нащупать свою игру — на спад самого игрока наложился спад команды, и Виллиан чувствовал себя просто ужасно.



"За исключением того первого матча против "Фулхэма", когда я сыграл хорошо (и отдал две результативные передачи), начало выдалось очень сложным для меня".



"Даже после того матча у нас были кое-какие победы, а я временами был неплох, но затем у нас случилась плохая серия".



"Плохой период был и у меня лично. Это был худший период в моей профессиональной карьере. Период, который мне несомненно еще не доводилось переживать со времен, как я вырос в "Коринтиансе", был продан на Украину, затем перешел в "Челси". Это было худшее время для меня как для профессионала, но теперь это позади".



"Конечно, в такие сложные времена ты бываешь очень расстроен и стараешься искать решения, чтобы прибавить, стараешься помогать команде".



"Именно этим я и занимался. Я никогда не переставал тренироваться, трудиться и максимально посвящать себя работе".



"Потребовалось некоторое время, но в последних матчах я снова играю хорошо, показываю хороший футбол и отдаю результативные передачи. Поэтому я рад, что снова нащупал свою игру", — сообщил Виллиан ESPN Brazil.