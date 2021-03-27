"Юнайтед" открыт к возвращению Лингарда
Своей убедительной арендой в "Вест Хэме" полузащитник Джесси Лингард может заслужить новый контракт в "Манчестер Юнайтед".
Присоединившись к "Вест Хэму" в январе, Лингард сразу же принялся демонстрировать отличный футбол и даже вернулся в сборную Англии после долгого перерыва.
Естественно, теперь "молотобойцы" хотят сохранить Джесси, надеясь, что суммы в 15-20 миллионов фунтов будет достаточно для выкупа игрока с оставшимися 12 месяцами по контракту.
Однако The Sun утверждает, что "Юнайтед" открыт к возвращению Лингарда. На "Олд Траффорд" готовы предложить своему воспитаннику место в планах Оле Гуннара Сульшера и новый трехлетний контракт.
Конечно, теперь многое будет зависеть от предпочтений самого Лингарда и того, сохраняет ли 28-летний англичанин надежду заиграть в "Юнайтед".
27.03.2021 10:00
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