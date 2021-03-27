Своей убедительной арендой в "Вест Хэме" полузащитник Джесси Лингард может заслужить новый контракт в "Манчестер Юнайтед".

Присоединившись к "Вест Хэму" в январе, Лингард сразу же принялся демонстрировать отличный футбол и даже вернулся в сборную Англии после долгого перерыва.



Естественно, теперь "молотобойцы" хотят сохранить Джесси, надеясь, что суммы в 15-20 миллионов фунтов будет достаточно для выкупа игрока с оставшимися 12 месяцами по контракту.



Однако The Sun утверждает, что "Юнайтед" открыт к возвращению Лингарда. На "Олд Траффорд" готовы предложить своему воспитаннику место в планах Оле Гуннара Сульшера и новый трехлетний контракт.



Конечно, теперь многое будет зависеть от предпочтений самого Лингарда и того, сохраняет ли 28-летний англичанин надежду заиграть в "Юнайтед".