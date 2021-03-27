Кевин Кэмпбелл раскритиковал Джаку

Бывший нападающий "Арсенала" Кевин Кэмпбелл раскритиковал полузащитника "канониров" Гранита Джаку.

Своей недисциплинированной игрой Джака продолжает регулярно навлекать на себя гнев фанатов, и Кэмпбелл тоже не в восторге от 28-летнего швейцарца. Кевин считает, что Гранит недостаточно эффективен при созидании.



"Те пять лет, что Джака здесь находится, мы не попадаем в Лигу Чемпионов. Это не его вина, но он имеет к этому отношение".



"Он неубедителен. Он давно здесь, он опытен, но даже в первой половине этого сезона мы были ужасны с ним в составе".



"Когда он бросил футболку, никакая фанатская база не будет с этим мириться. Это сделал он, а не фанаты. Этим он заставил людей, которые были готовы дать ему шанс, отвернуться от себя".



"Какую пользу он приносит? Если ты полузащитник, тебя судят по голам и созданным моментам. В этом план пользы от него не так много".



"Он неплох, но он не представляет угрозы. Он может забить раз в сто лет, но ты не можешь на него положиться", — цитирует Кэмпбелла Daily Mirror.