Поуп останется на воротах сборной Англии

Голкипер "Бернли" Ник Поуп будет защищать ворота сборной Англии в матчах против Албании и Польши в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022 года.

В этот международный перерыв сборная Англии вынуждена обходиться без своего первого номера Джордана Пикфорда, который отсутствует с травмой брюшной мышцы и вообще рискует пропустить Евро-2020.



Если Пикфорд не будет готов к Чемпионату Европы, ему на замену теперь есть явный фаворит, и это как раз Поуп, которого главный тренер англичан Гарет Саутгейт ставит выше, чем Дина Хендерсона из "Манчестер Юнайтед" или Сэма Джонстона из "Вест Бромвича".



"Мы с самого начала планировали, что Ник сыграет эти матчи. Он очень терпеливо ждал своего шанса и демонстрировал стабильно высокий уровень за свой клуб. Он очень долго ждал своего шанса у нас".



"Он очень спокойный человек, и мне нравится его характер. Естественно, мы знали, что против Сан-Марино ему не придется слишком напрягаться, но в других матчах будет по-другому", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.