Джордан Хендерсон рискует пропустить Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что над капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном нависла угроза пропустить Чемпионат Европы грядущим летом.

Хендерсон не был вызван в английскую сборную на первые матчи в отборе к ЧМ-2020, потому что находится вне игры еще с прошлого месяца, когда он получил травму паха в дерби с "Эвертоном" и был вынужден лечь на операцию.



Если не возникнет никаких осложнений, Джордан вернется до окончания сезона, но даже при таком благоприятном сценарии форма 30-летнего полузащитника будет вызывать вопросы. Поэтому Саутгейт откладывает решение по ключевому игроку на последний момент.



"Что касается каких-либо обещаний, то мы лишь можем сказать, что Хендо очень оптимистичен насчет результата операции и насчет прогнозов специалиста. Мы осознаем, что при такого рода травме есть определенный план действий и есть определенные временные рамки — но в процессе восстановления случиться может всякое".



"Мы знаем, что его выздоровление ожидается ближе к концу сезона, поэтому мы просто будем наблюдать. Он приложит все усилия, хотя, конечно, мы также знаем, что ему, наверное, будет не хватать игровой практики в больших матчах. Нужно учитывать много вещей, но в данный момент впереди еще недели, прежде чем нам нужно будет принять решение", — цитирует Саутгейта The Guardian.