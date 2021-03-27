Чемпионшип. Все те же на манеже

Регулярный чемпионат во втором по силе дивизионе английского футбола выходит на финишную прямую — большинство участников сыграло по 38 матчей. Все идет к тому, что в Премьер-Лигу вернутся как минимум две из трех вылетевших в прошлом сезоне команд, но есть шансы, что "камбэк" "Норвича", "Уотфорда" и "Борнмута" будет полным.

Для любителей новых лиц и новых команд в Премьер-Лиге этот сезон в Чемпионшипе может стать настоящим разочарованием — в чемпионате уверенно лидирует вылетевший в прошлом сезоне из элиты "Норвич", за ним с приличным отрывом от третьего места идет еще один клуб, игравший в прошлом сезоне в Премьер-Лиге, — "Уотфорд". Лишь "Борнмут" выглядит не так уверенно, как "канарейки" и "шершни", но и у него есть все шансы вернуться наверх с первой попытки, пускай и через плей-офф.



"Норвич" имеет громадный отрыв от третьего места и уже в скором времени юридически оформит возвращение в Премьер-Лигу, а также с большой вероятностью станет победителем сезона в Чемпионшипе. Секрет успеха "канареек" — в стабильности состава и вере руководства "Норвича" в немецкого тренера Даниэля Фарке, который поставил команде игру и сумел сохранить ее даже в условиях, когда пришлось продать ряд лидеров.



"Норвич" пришел в Премьер-Лигу в прошлом сезоне молодой командой, за которой внимательно следили скауты больших клубов и середнячков высшего дивизиона. Команда начала сезон на кураже и временами играла очень ярко, но ей не хватило не только прочности и надежности в обороне, но и того самого куража в атаке, чтобы иметь шансы закрепиться в элите. Тем не менее, хоть оборона и казалась слабым звеном "Норвича", именно защитников команды Фарке и хотели забрать в большие клубы в первую очередь.



Летом "Норвич" отпустил Бена Годфри в "Эвертон" и Джамала Льюиса в "Ньюкасл", но присматривались большие клубы, причем не только Англии, и к лучшему другу Годфри Максу Ааронсу — в первую очередь "Эвертон", который планирует вернуться за правым защитником "канареек" уже этим летом. "Норвич" знает цену своим талантам и не собирается отпускать того же Ааронса меньше, чем за 30 миллионов фунтов. Также в элите многие облизываются на полузащитников Эмилиано Буэндиа и Тодда Кантуэлла, но продажа обоих вряд ли входит в планы "Норвича", ведь именно они сейчас являются главной креативной силой команды.



Если Ааронс воспринял необходимость провести сезон 2020/21 в Чемпионшипе без особого энтузиазма и немного сдал — в первую очередь по части самоотдачи, то Кантуэлл и Буэндиа только прибавили. Попробовав на вкус футбол Премьер-Лиги, атакующие полузащитники "Норвича" почувствовали себя значительно увереннее на уровне Чемпионшипа, и оба сейчас проводят сейчас лучший сезон в карьере.



Кроме Кантуэлла и Буэндиа в числе главных героев сезона в "Норвиче" конечно же стоит назвать и Теему Пукки, наколотившего 22 мяча в 38 матчах чемпионата. Рядом с финским бомбардиром растут молодые Джош Мартин и Адам Уче Ида (как ни странно — ирландец), но основным его подносчиком снарядов в этом сезоне был Джордан Хагилл, один из немногих, на кого "Норвич" потратился летом. В основном же Фарке затыкал дыры в составе арендованными игроками и воспитанниками академии, которая продолжает работать очень качественно.



"Уотфорд", в отличие от "Норвича", стабильностью на тренерском мостике никогда не отличался. На "Викаридж Роуд" меняли тренеров даже в спокойной обстановке по несколько раз за сезон, а уж после вылета было понятно, что грядут перемены, и семейство Поццо осталось верным себе, сменив менеджера уже в декабре, после назначения в августе Владимира Ивича. Сербу не удалось наладить контакт с командой, и в декабре его сменил испанец Хиско Муньос, который до того имел лишь непродолжительный опыт самостоятельной работы в тбилисском "Динамо".



Назначение Хиско пошло команде на пользу, а сам бывший полузащитник "Валенсии" и "Бетиса" и легенда тбилисского "Динамо", сумел выбрать правильные настройки для команды, чтобы та вышла на пик формы в самый важный момент. Начиная с февраля, "Уотфорд" проиграл всего один матч ("Борнмуту"), один раз сыграл вничью и выиграл остальные девять, пропустив с того момента всего шесть мячей.



Хиско сам был вингером, и ему удалось создать условия для прогресса, наверное, самого главного актива нынешнего "Уотфорда" — Исмаилы Сарра. Сенегалец, который в прошлом сезоне много пропустил из-за травм, но временами был очень хорош, наконец, решил свои проблемы со здоровьем и провел цельный и стабильный сезон, отметившись к нынешнему моменту девятью забитыми голами.



Удивительно, но лучшим бомбардиром команды является не Трой Дини, а 19-летний бразилец Жоао Педро, купленный еще во времена выступлений в Премьер-Лиге за 10 миллионов фунтов у "Флуминенсе". Возможно, ему вылет в Чемпионшип пошел на пользу, так как провести период адаптации в Премьер-Лиге было бы сложнее. В общем, старые вложения "Уотфорда" пока что помогают ему сохранять высокие шансы на быстрое возвращение наверх, но ждать чего-то кардинального нового от "шершней" в элите не стоит — это все та же команда, что и вылетала. Просто ее запаса прочности пока хватает, чтобы выделяться на уровне Чемпионшипа.



На расстоянии шести очков от "Уотфорда", но с игрой в запасе, идет "Суонси" — команда, которая снова стала "Суонсилоной" с бывшим тренером юношеской сборной Англии и академии "Ливерпуля" Стивом Купером. Валлийский специалист, имеющий богатый опыт работы с молодежью, работает в Южном Уэльсе с 2019 года и построил команду, которая играет в соответствии с его принципами, стараясь доминировать на поле, держать мяч и играть в пас.



"Суонси" — это классический сплав опыта и молодости. Тут все еще важными игроками остаются 32-летний Кайл Нотон, 31-летний Райан Беннетт, 28-летний Джек Бидуэлл, 30-летний Конор Хурихейн, 30-летний Кори Смит, 31-летний Андре Айю, но рядом с ними прогрессируют и молодые игроки. В защите — Марк Гуэхи и Бенджамин Кабанго, в нападении — Ян Данда, Лиам Каллен, Морган Уиттакер. Но "Суонси", в отличие от "Уотфорда", февраль встретил не в лучшей форме, и потому вряд ли стоит ждать, что валлийцы поведут борьбу с "шершнями" за вторую прямую путевку в Премьер-Лигу.



Предположим, что гораздо боле опасным преследователем для "Уотфорда" будет "Брентфорд" — клуб, который уже несколько сезонов близок к выходу в Премьер-Лигу, но никак не может сделать решительный шаг в нужную сторону. "Пчелы" отстают на четыре очка от "шершней", но у них есть козырь в этом "пчелином" противостоянии — невероятно результативный форвард Айвен Тоуни, наколотивший в 36 матчах уже 28 мячей.



Тоуни пришел за 6 миллионов фунтов из "Питерборо" летом и не заметил разницы между Лигой Один и Чемпионшипом, принявшись забивать еще больше, чем на предыдущем уровне. Тоуни не смог в свое время заиграть в "Ньюкасле", который купил его в скромном "Нортхэмптоне", но возвращение в "трясину" пошло Айвену на пользу, и за последние два сезона он забил уже больше 50 голов. "Брентфорд" вообще умеет находиться результативных форвардов — именно отсюда в Премьер-Лиге попали Олли Уоткинс и Нил Мопе, регулярно забивающие сейчас за "Астон Виллу" и "Брайтон".



Также "Брентфорд" известен своей ставкой на датских футболистов — сейчас их в ростере команды семеро, не считая датчан, занимающихся в академии "пчел". Но в этом нет ничего удивительного — тренирует команду датчанин Томас Франк, спортивным директором является Расмус Анкерсен, а у владельца "Брентфорда" Мэттью Бенхэма есть свой интерес в Дании — он владеет там одним из сильнейших клубов страны "Мидтьюлландом".



Бенхэм — бывший партнер по бизнесу владельца "Брайтона" Тони Блума, с которым у него в какой-то момент возникли разногласия, что и привело к разделению бизнеса и возникновению принципиальных отношений между "Брайтоном" и "Брентфордом", которые, впрочем, не помешали Бентхэму продать Нила Мопе "чайкам" за 20 миллионов фунтов. Бенхэм создал эффективную структуру, которая работает в "Брентфорде" — клуб продает лучших игроков, но быстро находит им замену за счет эффективного скаутинга и плодотворно работающей вертикали "Мидтьюлланд" — "Брентфорд". Впрочем, было бы странно, если бы клуб, принадлежащий владельцу компании по изучению футбольной статистики, не умел бы правильно оценивать игроков на рынке.



Ну, и наконец, самый милый и неожиданный соискатель путевки в Премьер-Лигу — "дворняги" из Барнсли. Команда, которая лишь чудом не вылетела в прошлом сезоне, сенсационно обосновалась в зоне плей-офф и не собирается отдавать свой шанс на повышение в элиту. Руководит "дворнягами" бывший защитник "Ланса" и "Вольфсбурга" Валерьен Исмаэль, который принял "дворняг" в октябре прошлого года.



Команда, которая стартовала с семи матчей без побед, потеряла менеджера Герхарда Штрубера, ушедшего руководить американским "Ред Булл", под управлением нового менеджера начала побеждать регулярно, а затем выдала 7-матчевую победную серию в феврале-марте и заявила о своих амбициях побороться за повышение в классе. Стоит сказать, что руководство "Барнсли", имея перед глазами примеры "Норвича" и "Хаддерсфилда", выходивших в Премьер-Лигу в первую очередь за счет грамотной работы немецких специалистов, уже давно желало найти своего "немца". Но неожиданно правильным человеком оказался не немец Даниэль Штендель, австриец Штрубер, а француз Исмаэль — поработавший, правда, ранее как раз в Германии ("Вольфсбург") и Австрии (ЛАСК).



Замыкает нынешнюю четверку команд, расположившихся в зоне плей-офф "Рединг". Этой командой также руководит европеец — серб Велько Паунович, поигравший в Испании, а свою клубную тренерскую карьеру начинавший в команде МЛС "Чикаго Файр". У "Рединга" есть целый ряд молодых игроков, за которыми уже сейчас следят скауты Премьер-Лиги. В первую очередь это французский полузащитник Майкл Олисе — воспитанник академии "бисквитов", который в 19 лет регулярно играет в основе одного из лидеров Чемпионшипа, забив в своем первом полноценном сезоне уже пять мячей.



18-летний защитник из Португалии Томас Эстевес пришел летом из "Порту", вдохновленный примером своих соотечественников из "Вулверхэмптона", выигрывавших Чемпионшип недавно. Также основные защитники "Рединга" — 23-летний Омар Ричардс и 22-летний Томас Макинтайр, 21-летний Томас Холмс. Все они — на карандаше у скаутов клубов Премьер-Лиги, как и полузащитники Эндрю Риномхота (22 года), Альфа Семеду (23). А вот в атаке зажигает португалец Лукас Жуан, поигравший в Чемпионшипе уже в трех командах. Хорошая команда, с радужными перспективами, если не распродавать всех названных выше молодых игроков.



Еще недавно бывший крепким середнячком Премьер-Лиги "Борнмут" никак не может обрести стабильность после ухода Эдди Хау. Ставка на ассистента Хау и бывшего игрока "Борнмута" Джейсона Тиндалла была признана неудачной по ходу сезона, но очень странно выглядит приглашение вместо него Джонатана Вудгейта, провалившегося ранее в "Мидлсбро".



Состав "Борнмута" не слишком изменился после вылета, а на ведущих ролях сейчас те же люди, что были заметны в Премьер-Лиге: Джуниор Станислас, Стив Кук, Джефферсон Лерма, Дэвид Брукс, Доминик Соланке. Заиграл, наконец, голландец Арно Данжума, немного обновилась защита, а в целом "Борнмут", как и "Уотфорд" с "Норвичем", легко узнают даже те, кто наблюдает исключительно за Премьер-Лигой. Но пока что это не гарантирует "вишенкам" легкой жизни в первом дивизионе.



Кроме "Борнмута", на места в зоне плей-офф претендуют также "Кардифф" Мика Маккарти и "Мидлсбро" Нила Уорнока, но клубы, возглавляемые представителями "старой школы", пока что немного отстают от пелотона. Что, впрочем, не мешает им прибавить на финише как раз за счет опыта своих наставников. Интересен многим "Дерби" Уэйна Руни, но задача легенды "Манчестер Юнайтед" сейчас — спасти "баранов" от вылета, с чем он пока что справляется неплохо. Помимо "Дерби", из именитых клубов могут вылететь "Шеффилд Уэнсдей", играющий с штрафом "минус 6" и "Бирмингем", и кто-то из них наверняка окажется в Лиге Один.





Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru