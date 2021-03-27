"Милан" сделает "все возможное", чтобы выкупить Томори

Почетный вице-президент "Милана" Франко Барези пообещал, что его клуб сделает все возможное, чтобы выкупить защитника Фикайо Томори у "Челси".

Напомним, в январе "Милан" взял Томори в аренду до конца сезона, одновременно получив опцию выкупа Фикайо примерно за 26 миллионов фунтов.



Данная цена может оказаться чересчур высокой для "россонери", однако 23-летний англичанин проявил себя с лучшей стороны в 12 сыгранных матчах, сделав большую заявку на то, чтобы остаться на "Сан-Сиро".



"Мы сделаем все возможное, чтобы его постоянный трансфер состоялся. До конца сезона еще два месяца, и не все зависит только от "Милана".



"Томори выделяется своим талантом и своей целеустремленностью. Он не знает страха, играя в новой лиге. По своему потенциалу он является великим чемпионом. Надеюсь, он оправдывает ожидания", — сообщил Барези Gazzetta dello Sport.