Боуэна могут наказать за твит девятилетней давности

Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн принес извинения за твит расистского содержания, который он написал 15-летним подростком, однако это еще не конец истории.

В 2012 году, будучи юниором "Херефорда", Боуэн написал в социальной сети сообщение с использованием слова "ni**er".



В пятницу утром Джаррод опубликовал официальное заявление, извинившись за "оскорбительный и незрелый твит", который на данный момент уже удален.



И хотя девять лет назад кодекса поведения футболистов в социальных сетях еще не существовало, древний твит Боуэна стал предметом проверки со стороны FA.



Как сообщает BBC, Ассоциация уже проводит свое расследование и решает вопрос о выдвижении обвинений.



