Сака и Рэшфорд возвращаются в свои клубы на лечение
Сборная Англии официально объявила, что вингер "Арсенала" Букайо Сака и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд возвращаются в свои клубы с травмами.
Оба игрока получили свои повреждения еще до прибытия в национальную команду. Букайо беспокоила и до сих пор беспокоит задняя поверхность бедра, Маркуса — стопа.
Сака и Рэшфорд не тренировались в общей группе и не принимали участия в победе 5:0 над сборной Сан-Марино в рамках отбора к ЧМ-2022 в четверг вечером.
После дополнительных медицинских тестов и консультаций с клубными докторами обоим игрокам было разрешено вернуться домой. Ни против Албании, ни против Польши Маркус и Букайо теперь не сыграют.
Sky Sports добавляет, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никого не вызывать вместо выбывших игроков.
26.03.2021 22:00
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Админ опять косячит, на фото к новости никого нет, только футболка сборной.
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