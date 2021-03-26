Сака и Рэшфорд возвращаются в свои клубы на лечение

Букайо Сака Сборная Англии официально объявила, что вингер "Арсенала" Букайо Сака и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд возвращаются в свои клубы с травмами.

Оба игрока получили свои повреждения еще до прибытия в национальную команду. Букайо беспокоила и до сих пор беспокоит задняя поверхность бедра, Маркуса — стопа.

Сака и Рэшфорд не тренировались в общей группе и не принимали участия в победе 5:0 над сборной Сан-Марино в рамках отбора к ЧМ-2022 в четверг вечером.

После дополнительных медицинских тестов и консультаций с клубными докторами обоим игрокам было разрешено вернуться домой. Ни против Албании, ни против Польши Маркус и Букайо теперь не сыграют.

Sky Sports добавляет, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никого не вызывать вместо выбывших игроков.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Сака, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2021 22:00

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  1. superglor 26.03.2021 22:20 # superglor
    Админ опять косячит, на фото к новости никого нет, только футболка сборной.

    (ответить)

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