"Челси" задумывается о возвращении Лукаку

"Челси" задумывается о возвращении нападающего Ромелу Лукаку из "Интера".

Покупка бомбардира является одним из приоритетов для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на летнее трансферное окно — ни Тимо Вернер, ни Тэмми Абрахэм, ни Кай Хаверц не выглядят убедительно в роли центрального нападающего, а контракт ветерана Оливье Жиру близится к своему концу.



Ранее целью "Челси" назывался Эрлинг Холанд, однако чрезвычайная дороговизна звезды дортмундской "Боруссии" и высокая конкуренция со стороны других клубов заставляют "синих" держать в уме альтернативные варианты.



Как раз такой альтернативой, утверждает The Telegraph, и может стать Лукаку, который числился игроком "Челси" с 2011 по 2014 год, пока не был продан в "Эвертон" за 28 миллионов фунтов, так и не сумев заиграть на "Стэмфорд Бридж".



В 2017 году "синие" уже пытались вернуть Ромелу, но тот в итоге отправился из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед", а лондонскому клубу пришлось довольствоваться Альваро Моратой.



Сейчас в "Интере" 27-летний бельгиец демонстрирует лучший футбол в своей карьере, забив 25 голов во всех соревнованиях и продвигаясь к своему первому титулу Серии А.