Агент: "Слова Бэйла вырваны из контекста"

Агент вингера "Тоттенхэма" Гарета Бэйла заявил, что с будущим его клиента не все так однозначно.

Прибыв в сборную Уэльса на текущей неделе, Бэйл заявил, что планирует вернуться в "Реал", когда его аренда истечет.



В Мадриде у Гарета остается еще один год по контракту, однако это вовсе не означает, что следующий сезон 31-летний валлиец проведет в команде Зинедина Зидана.



В интервью BBC Sport Wales агент Джонатан Барнетт заявил, что слова Бэйла были "вырваны из контекста" и что пока "слишком рано" говорить о будущем Гарета — соответствующее решение еще не принято.



"Мы не устанавливаем временных рамок. Он просто сосредоточен на настоящем", — добавил Барнетт.



Добавим, в 25 матчах этого сезона за "шпор" Бэйл забил 10 голов, в последние недели набрав впечатляющую форму.