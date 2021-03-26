"Юнайтед" пытается купить Маркоса Льоренте

"Манчестер Юнайтед" пытается купить полузащитника "Атлетико" и сборной Испании Маркоса Льоренте.

В отличие от матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси", в своем внутреннем чемпионате "Атлетико" выглядит совершенно иначе.



В данный момент команда Диего Симеоне лидирует в Ла Лиге, и заслуга Льоренте в этом огромна. Маркос забил девять голов и отдал восемь результативных передач в этом сезоне испанского первенства.



Как утверждает AS, "Юнайтед" уже оформил свой интерес к Льоренте в конкретное предложение, выразив готовность заплатить 68.5 млн. фунтов за 26-летнего полузащитника, способного сыграть как опорника, так и плеймейкера.



В данный момент "Атлетико" обдумывает это предложение. В Мадриде не хотят терять ключевого игрока, однако внушительная сумма и эффект от пандемии коронавируса могут заставить лидеров Ла Лиги пойти на сделку с "красными дьяволами".



Самого Маркоса "Юнайтед" манит увеличенной вдвое зарплатой относительно его нынешних 90 тыс. фунтов в неделю.



Интерес "Юнайтед" к Льоренте, который в прошлом сезоне дважды забил "Ливерпулю" на "Энфилде", может быть обусловлен неопределенностью с будущим сразу нескольких полузащитников "дьяволов": Поля Погба, Донни Ван де Бека, Хуана Маты.