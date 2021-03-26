Лондон разрешил "Эвертону" построить новый стадион

Новый стадион Эвертона "Эвертон" заручился последним необходимым разрешением на строительство нового стадиона на 52,888 мест.

Напомним, городской совет Ливерпуля дал зеленый свет на строительство футбольной арены в районе Брэмли-Мур Док еще 23 февраля. Однако проект столь внушительного масштаба потребовал согласования не только на местном уровне, но и на уровне правительства страны.

Весь последний месяц Лондон рассматривал проект "ирисок" стоимостью полмиллиарда фунтов, и вот сегодня мерсисайдский клуб получил письменное разрешение от Роберта Дженрика, министра ЖКХ, общин и местного самоуправления Британии.

Таким образом, "Эвертон" уже может приступать к строительству, которое, как предусмотрено проектом, продлится 150 недель. Если не возникнет задержек, "ириски" начнет на новом стадионе сезон 2024/25.

Решив покинуть "Гудисон Парк", "Эвертон" рассмотрел 52 участка земли в Ливерпуле и окрестностях, прежде чем остановиться на Брэмли-Мур Док. Ожидается, что благодаря редевелопменту депрессивного портового района местная экономика привлечет 1.3 млрд. фунтов инвестиций, возникнет 15,000 новых рабочих мест, а город получит 1.4 млн. новых посетителей ежегодно.


Метки видео, стадионы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2021 18:00

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  1. mancityman 26.03.2021 18:34 # mancityman
    Хоть один нормальный стадион будет там. Это вам не портовая, обоссанная помойка, лузерxyйная.

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  2. true-manc 26.03.2021 18:32 # true-manc
    Решили из санитарных соображений перебраться подальше от Энфилда.

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  3. kler 26.03.2021 18:16 # kler
    вообще то у Манчестера разрешение получать надо , Лондон где то в середине таблицы болтается

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