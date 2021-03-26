Лондон разрешил "Эвертону" построить новый стадион

"Эвертон" заручился последним необходимым разрешением на строительство нового стадиона на 52,888 мест.

Напомним, городской совет Ливерпуля дал зеленый свет на строительство футбольной арены в районе Брэмли-Мур Док еще 23 февраля. Однако проект столь внушительного масштаба потребовал согласования не только на местном уровне, но и на уровне правительства страны.



Весь последний месяц Лондон рассматривал проект "ирисок" стоимостью полмиллиарда фунтов, и вот сегодня мерсисайдский клуб получил письменное разрешение от Роберта Дженрика, министра ЖКХ, общин и местного самоуправления Британии.



Таким образом, "Эвертон" уже может приступать к строительству, которое, как предусмотрено проектом, продлится 150 недель. Если не возникнет задержек, "ириски" начнет на новом стадионе сезон 2024/25.



Решив покинуть "Гудисон Парк", "Эвертон" рассмотрел 52 участка земли в Ливерпуле и окрестностях, прежде чем остановиться на Брэмли-Мур Док. Ожидается, что благодаря редевелопменту депрессивного портового района местная экономика привлечет 1.3 млрд. фунтов инвестиций, возникнет 15,000 новых рабочих мест, а город получит 1.4 млн. новых посетителей ежегодно.



