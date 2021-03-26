Один полуфинал Кубка Англии может пройти при зрителях

Один из двух полуфиналов Кубка Англии может принять 4,000 зрителей.

Как известно, план британского правительства по снятию коронавирусных ограничений предусматривает возвращение фанатов на стадионы только с 17 мая.



Однако футбольные чиновники ведут переговоры с властями о том, чтобы допустить зрителей на матчи двух заключительных туров Премьер-Лиги, а также на игры финальных стадий Кубка Англии и Кубка Лиги.



Как сообщает Sky Sports, один из двух полуфиналов Кубка Англии на "Уэмбли" в середине апреля — "Лестер" против "Саутгемптона" или "Челси" против "Манчестер Сити" — может быть использован в качестве тестового мероприятия по возвращению зрителей, пускай и в ограниченном количестве, но соответствующее решение пока не принято.



Добавим, Премьер-Лига ожидает, что следующий сезон начнется без каких-либо ограничений на заполнение стадионов.