Тьерри Анри решил удалиться из социальных сетей
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри объявил о закрытии своих аккаунтов во всех социальных сетях.
За последние месяцы многие игроки Премьер-Лиги подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях. Несмотря на активность британской полиции, которая регулярно находит и арестовывает грубиянов, такие случаи продолжают происходить — создать анонимный аккаунт и написать гадкое сообщение игроку в Интернете не составляет труда.
Демарш Анри как раз обусловлен бездействием американских компаний вроде Facebook и Twitter в вопросе борьбы с расизмом.
"Привет, парни. С завтрашнего утра я удаляюсь из социальных сетей до тех пор, пока люди не смогут регулировать свои платформы с той же энергичностью и беспощадностью, как это происходит при нарушении авторских прав сейчас".
"Нынешний уровень расизма, издевательств и связанных с ними душевных пыток в отношении отдельных людей слишком токсичен, чтобы его игнорировать. Кто-то должен нести ответственность за это".
"Стало слишком легко создать аккаунт, запугать или побеспокоить кого-нибудь без последствий, при этом сохраняя анонимность".
"Пока это не изменится, мои аккаунты во всех социальных сетях продолжат оставаться отключенными. Надеюсь, скоро это изменится", — гласит заявление экс-игрока сборной Франции.
26.03.2021 16:00
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Последние комментарии:
Соц сети вобще нахуй не нужны нормальным людям!
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Подумаешь, очередняра навсегда отказался от соцсетей.
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еще один все понял
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сначала персонажи, вроде Анри, пробивают дно раз за разом, а потом черные удивляются, что к ним так относятся.
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Тупой аки пенс.
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чертила черножопая
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пенсы с фапла добрались до него.
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