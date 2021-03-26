Тьерри Анри решил удалиться из социальных сетей

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри объявил о закрытии своих аккаунтов во всех социальных сетях.

За последние месяцы многие игроки Премьер-Лиги подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях. Несмотря на активность британской полиции, которая регулярно находит и арестовывает грубиянов, такие случаи продолжают происходить — создать анонимный аккаунт и написать гадкое сообщение игроку в Интернете не составляет труда.



Демарш Анри как раз обусловлен бездействием американских компаний вроде Facebook и Twitter в вопросе борьбы с расизмом.



"Привет, парни. С завтрашнего утра я удаляюсь из социальных сетей до тех пор, пока люди не смогут регулировать свои платформы с той же энергичностью и беспощадностью, как это происходит при нарушении авторских прав сейчас".



"Нынешний уровень расизма, издевательств и связанных с ними душевных пыток в отношении отдельных людей слишком токсичен, чтобы его игнорировать. Кто-то должен нести ответственность за это".



"Стало слишком легко создать аккаунт, запугать или побеспокоить кого-нибудь без последствий, при этом сохраняя анонимность".



"Пока это не изменится, мои аккаунты во всех социальных сетях продолжат оставаться отключенными. Надеюсь, скоро это изменится", — гласит заявление экс-игрока сборной Франции.