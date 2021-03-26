Тьерри Анри решил удалиться из социальных сетей

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри объявил о закрытии своих аккаунтов во всех социальных сетях.

За последние месяцы многие игроки Премьер-Лиги подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях. Несмотря на активность британской полиции, которая регулярно находит и арестовывает грубиянов, такие случаи продолжают происходить — создать анонимный аккаунт и написать гадкое сообщение игроку в Интернете не составляет труда.

Демарш Анри как раз обусловлен бездействием американских компаний вроде Facebook и Twitter в вопросе борьбы с расизмом.

"Привет, парни. С завтрашнего утра я удаляюсь из социальных сетей до тех пор, пока люди не смогут регулировать свои платформы с той же энергичностью и беспощадностью, как это происходит при нарушении авторских прав сейчас".

"Нынешний уровень расизма, издевательств и связанных с ними душевных пыток в отношении отдельных людей слишком токсичен, чтобы его игнорировать. Кто-то должен нести ответственность за это".

"Стало слишком легко создать аккаунт, запугать или побеспокоить кого-нибудь без последствий, при этом сохраняя анонимность".

"Пока это не изменится, мои аккаунты во всех социальных сетях продолжат оставаться отключенными. Надеюсь, скоро это изменится", — гласит заявление экс-игрока сборной Франции.


Метки Анри, расизм

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 26.03.2021 16:59 # mancunia-planet
    Соц сети вобще нахуй не нужны нормальным людям!

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  2. ganinilyha 26.03.2021 16:48 # ganinilyha
    Подумаешь, очередняра навсегда отказался от соцсетей.

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  3. superperez101 26.03.2021 16:44 # superperez101
    еще один все понял

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  4. alexomck 26.03.2021 16:20 # alexomck
    сначала персонажи, вроде Анри, пробивают дно раз за разом, а потом черные удивляются, что к ним так относятся.

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  5. dexter 26.03.2021 16:16 # dexter
    Тупой аки пенс.

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  6. shinigami 26.03.2021 16:12 # shinigami
    чертила черножопая

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  7. scholes18 26.03.2021 16:06 # scholes18
    пенсы с фапла добрались до него.

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