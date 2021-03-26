"Челси" может побороться за Пау Торреса

Пау Торрес "Челси" готов стать еще одним претендентом на защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса.

Ожидается, что грядущим летом "Челси" потратится на центрального защитника. Английские и немецкие издания наперебой называют игроков, которые находятся на радаре у главного тренера "синих" Томаса Тухеля.

По информации The Athletic, целью "Челси" может стать 24-летний Торрес, которого в последнее время настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что "синие" просматривают Пау уже несколько месяцев, обратив внимание на звезду "Вильярреала" еще до назначения Тухеля.

Контракт Торреса предусматривает отступные в 45 миллионов фунтов, однако "Вильярреал" открыт к обмену с доплатой.


Метки Вильярреал, Торрес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2021 15:00

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  1. j-silver 26.03.2021 15:30 # j-silver
    торресы это зае6ца, всегда топарики

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  2. mancunia-planet 26.03.2021 15:20 # mancunia-planet
    В предыдущих новостях отступные за него 53 млн. было

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  3. mancunia-planet 26.03.2021 15:19 # mancunia-planet
    Кто нибудь видел хотя бы несколь матчей с ним?

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