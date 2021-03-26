"Челси" может побороться за Пау Торреса

"Челси" готов стать еще одним претендентом на защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса.

Ожидается, что грядущим летом "Челси" потратится на центрального защитника. Английские и немецкие издания наперебой называют игроков, которые находятся на радаре у главного тренера "синих" Томаса Тухеля.



По информации The Athletic, целью "Челси" может стать 24-летний Торрес, которого в последнее время настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед".



Сообщается, что "синие" просматривают Пау уже несколько месяцев, обратив внимание на звезду "Вильярреала" еще до назначения Тухеля.



Контракт Торреса предусматривает отступные в 45 миллионов фунтов, однако "Вильярреал" открыт к обмену с доплатой.