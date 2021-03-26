"Челси" может побороться за Пау Торреса
"Челси" готов стать еще одним претендентом на защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса.
Ожидается, что грядущим летом "Челси" потратится на центрального защитника. Английские и немецкие издания наперебой называют игроков, которые находятся на радаре у главного тренера "синих" Томаса Тухеля.
По информации The Athletic, целью "Челси" может стать 24-летний Торрес, которого в последнее время настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед".
Сообщается, что "синие" просматривают Пау уже несколько месяцев, обратив внимание на звезду "Вильярреала" еще до назначения Тухеля.
Контракт Торреса предусматривает отступные в 45 миллионов фунтов, однако "Вильярреал" открыт к обмену с доплатой.
26.03.2021 15:00
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Последние комментарии:
торресы это зае6ца, всегда топарики
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В предыдущих новостях отступные за него 53 млн. было
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Кто нибудь видел хотя бы несколь матчей с ним?
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