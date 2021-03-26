Галли: "Диалло будет претендовать на "Золотой мяч" в течение пяти лет"

Амад Диалло Бывший голкипер "Милана" и сборной Италии Джованни Галли считает, что вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло обречен на карьеру суперзвезды.

Присоединившись к "Юнайтед" из "Аталанты" по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов в январе, пока Диалло сыграл лишь четыре матча за команду Оле Гуннара Сульшера.

Однако Амад уже продемонстрировал свой талант, забив отличный гол против "Милана" в 1/8 финала Лиги Европы.

По мнению Галли, который в свое время организовал просмотр для Диалло в "Аталанте", 18-летнему ивуарийцу лишь нужно обрасти мышцами, не утратив свою мобильность.

"Амад уникален, но ему нужно стать физически сильнее. В то же время он должен убедиться, что не потеряет свою скорость — качество, которое выгодно его отличает от других".

"Думаю, он обладает всем необходимым, чтобы стать претендентом на "Золотой мяч" в ближайшие пять лет", — сообщил Галли Goal.


Метки Галли, Диалло, Золотой мяч, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2021 14:00

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  1. mancunia-planet 26.03.2021 15:29 # mancunia-planet
    Гол Милану пздато забил с паса Бруну. На этом всё, но уже что-то.

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