Ихеаначо готов заключить новый контракт с "Лестером"

Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо сообщил своему клубу о готовности заключить новый контракт.

Последние недели лучший бомбардир "Лестера" Джейми Варди находится в неважной форме, перестав забивать, однако "лисы" с успехом продолжают борьбу за мест в топ-4 Премьер-Лиги благодаря тому, что на помощь команде пришел Ихеаначо.



Келечи забил семь голов в четырех последних матчах, включая дубль против "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии (3:1).



В данный момент у 24-летнего нигерийца остается только один полный год по контракту с зарплатой в 60 тысяч фунтов в неделю, что уже привлекло внимание других клубов Премьер-Лиги и из-за рубежа.



Однако The Sun, ссылаясь на близкий к Ихеаначо источник, утверждает, что Келечи будет счастлив продлить сотрудничество с "Лестером".



Ихеаначо чувствует, что главный тренер Брендан Роджерс помог ему вывести свою игру на новый уровень. Желание согласовать новую сделку есть у "Лестера", поэтому сторонам лишь остается договориться о деталях.