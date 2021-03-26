Ривалдо считает "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов

Хосеп Гвардиола Легенда бразильского футбола Ривалдо назвал "Манчестер Сити" фаворитом на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

"Сити" вступает в предпоследний месяц сезона 2020/21, имея прекрасные шансы на победу на всех четырех фронтах.

В 1/4 финала Лиги Чемпионов "горожанам" будет противостоять дортмундская "Боруссия", однако Ривалдо не думает, что Эрлинг Холанд и партнеры смогут остановить команду Хосепа Гвардиолы.

"Манчестер Сити" — фаворит на победу в Лиге Чемпионов. Пеп давно пытается выиграть Лигу Чемпионов — со времен, как он дважды сделал это с "Барселоной".

"Глядя на то, как они играют прямо сейчас, мне кажется, что они заслуживают статус фаворита, но есть другие большие претенденты вроде "Баварии", ПСЖ и "Реала".

"Я ставлю "Сити" чуть выше, потому что "Бавария" и ПСЖ, финалисты прошлого сезона, играют друг с другом в четвертьфинале — их сразу ожидает тяжелое испытание, тогда как "Сити" может быть чуть проще с дортмундской "Боруссией", — сообщил Ривалдо Betfair.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Ривалдо

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 26.03.2021 11:43 # alexander-arnold
    ФК "0 финалов ЛЧ" фавориты ЛЧ, этот даун сломался

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  2. true-manc 26.03.2021 11:08 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Но главный фаворит - Бавария. С ними будет очень тяжело.

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