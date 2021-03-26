Клубам Премьер-Лиги обещано, что VAR будет работать лучше

VAR Глава судейского корпуса Майк Райли пообещал улучшить работу системы VAR со следующего сезона.

На протяжении этого сезона у игроков, тренеров и фанатов регулярно возникают вопросы к работе VAR, чьи решения порой выглядят не просто спорными, а откровенно ошибочными.

Однако Премьер-Лига не собирается отказываться от системы видеопомощи рефери. Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, во время последней видеоконференции боссов 20 клубов высшего дивизиона Райли дал слово, что VAR "изменится и улучшится".

Совсем недавно стало известно, что Премьер-Лига опрашивает свои клубы насчет того, как можно отладить работу VAR.

Собрав обратную связь, судейский корпус приступил к разработке конкретного плана действий. Кроме того, все элитные рефери пройдут дополнительные тренировочные курсы, чтобы сделать взаимодействие с VAR более прозрачным и последовательным.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги система VAR изменила 99 оригинальных решений арбитров, отменив 22 гола и назначив 22 пенальти.


Метки VAR, Премьер-Лига, Райли, рефери

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2021 10:00

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  1. gerrard08 26.03.2021 10:41 # gerrard08
    всеми силами тащат своих престарелых манкосудей

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  2. true-manc 26.03.2021 10:14 # true-manc
    Ужасная новость для портовых, ведь если ВАР начнёт работать лучше, то их лиВАРпул окажется в чемпионшипе...

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