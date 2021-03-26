Уинтерберн призвал "Арсенал" купить Грилиша

Легенда "Арсенала" Найджел Уинтерберн призвал "канониров" приложить все усилия, чтобы приобрести капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Ожидается, что грядущим летом в борьбе за Грилиша сойдутся крупнейшие клубы Премьер-Лиги, и Уинтерберн советует "Арсеналу" не оставаться в стороне. Найджел считает, что Джек стал бы отличной заменой Мартину Эдегору, если тот вернется в "Реал" по окончании сезона.



"Я бы хотел, чтобы "Арсенал" приложил все усилия для приобретения Джека Грилиша. Он потрясающий игрок".



"Его способности говорят сами за себя. Если мы хотим двигаться вперед, именно на такого рода игроков мы должны ориентироваться".



"Он склонен играть левее центра, поэтому нужно посмотреть, как он подойдет для нынешней схемы "Арсенала", но я уверен, что он может играть и в качестве 10-го номера".



"У "Арсенала" много неопределенностей. Они не уверены, останется ли Эдегор, так что сперва нужно разобраться с этим".



"Уверенно можно сказать лишь одно: если Грилиш будет доступен для трансфера, многие клубы выстроятся в очередь на него", — цитирует Уинтерберна Football.London.