Инс советует "Юнайтед" выбрать Холанда, а не Кейна

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс рассказал, кого бы он выбрал между нападающими Харри Кейном из "Тоттенхэма" и Эрлингом Холандом из дортмундской "Боруссии".

Покупка забивного нападающего является одним из приоритетов для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, а Кейн с Холандом как раз называются в числе возможных целей "красных дьяволов".



Однако Инс считает 27-летнего Кейна менее выгодной инвестицией, чем 20-летний Холанд, который еще даже не вышел на свой пик.



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" нужен чистокровный нападающий, который обеспечит тебе 25 голов за сезон. Эдинсон Кавани неплохо справляется, и он всегда был голевой машиной, но ему уже далеко за 30".



"Думаю, на месте боссов "Юнайтед", если бы прямо сейчас вы преподнесли мне на блюдечке Харри Кейна и Эрлинга Холанда, я бы выбрал Холанда. Не сказать, что Кейн старый и медленный, но Холанд моложе и быстрее".



"Если покупать Харри Кейна прямо сейчас, он обойдется в 80-90 миллионов фунтов и попросит пятилетний контракт, после истечения которого ему будет уже за 30".



"Покупая игрока, ты всегда должен думать, как ты можешь перепродать его в будущем. Холанду только 20, и покупая его сейчас примерно за 100 миллионов фунтов, ты все равно сможешь перепродать его с выгодой через пять лет".



"Кейн гарантирует тебе, что в его лице ты получишь проверенного по меркам Премьер-Лиги бомбардира. Он знает Премьер-Лигу, и ты заранее понимаешь, что он даст тебе 25 голов за сезон. Но Холанд, думаю, сделает то же самое в любом клубе и любой лиге, плюс он будет становиться только лучше", — сообщил Инс Ladbrokes.