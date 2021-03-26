Клубы Премьер-Лиги обсуждают продление летнего трансферного окна

Клубы Премьер-Лиги обсуждают идею, чтобы продлить летнее трансферное окно на сентябрь.

Накануне Премьер-Лига объявила, что сезон 2020/21 начнется 7 августа. А закрытие трансферного окна запланировано на последний день лета, 31 августа.



Однако во время видеоконференции боссов клубов Премьер-Лиги в минувший четверг "Челси" выступил с предложением отсрочить открытие летнего окна с 9 до 16 июня.



Образовавшуюся же неделю "синие" предлагают использовать в качестве дополнительного периода после 31 августа, когда будут разрешены трансферы только между клубами Премьер-Лиги и Футбольной Лиги.



В данный момент эта идея находится на стадии обсуждения, сообщает Daily Mail. Клубам Премьер-Лиги потребуется не только кворум при голосовании, но и одобрение со стороны FA.