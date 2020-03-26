"Ливерпуль" интересуется Дониэллом Маленом

"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему ПСВ и сборной Голландии Дониэллу Малену.

В этом сезоне к грозному трио нападающих "Ливерпуля" из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане появилось немало вопросов, что может подтолкнуть главного тренера "красных" Юргена Клоппа к покупке еще одного игрока в переднюю линию грядущим летом.



Как сообщает Gazzetta dello Sport, внимание чемпионов Премьер-Лиги привлек 22-летний Мален, который забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в 26 матчах Эредивизии этого сезона.



Интерес к Дониэллу также проявляют "Ювентус" и "Милан", однако итальянское издание утверждает, что "Ливерпуль" будет главным претендентом на голландца, если решит вступить в эту борьбу.



В Эйндховене у Малена есть контракт до 2024 года, и ПСВ может попросить около 26 миллионов фунтов в качестве компенсации.



