Канте возвращается из сборной Франции с травмой

Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит два оставшихся матча сборной Франции в этот международный перерыв из-за травмы задней поверхности бедра.

Канте сыграл все 90 минут за Францию против сборной Украины в среду вечером (1:1), но после финального свистка был вынужден обратиться за медицинской помощью.



В четверг Нголо прошел углубленное обследование, после чего было принято решение, что 29-летний полузащитник не примет участия в матчах против Казахстана и Боснии.



Как гласит официальное заявление Федерации футбола Франции, уже в пятницу Канте вернется в расположение своего клуба на лечение.



Травма Канте станет крайне неприятной новостью для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля. Нголо только в последние недели набрал свою лучшую форму, преодолев последствия кошмарного прошлого сезона, когда он почти не играл из-за проблем со здоровьем.