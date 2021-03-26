Канте возвращается из сборной Франции с травмой

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит два оставшихся матча сборной Франции в этот международный перерыв из-за травмы задней поверхности бедра.

Канте сыграл все 90 минут за Францию против сборной Украины в среду вечером (1:1), но после финального свистка был вынужден обратиться за медицинской помощью.

В четверг Нголо прошел углубленное обследование, после чего было принято решение, что 29-летний полузащитник не примет участия в матчах против Казахстана и Боснии.

Как гласит официальное заявление Федерации футбола Франции, уже в пятницу Канте вернется в расположение своего клуба на лечение.

Травма Канте станет крайне неприятной новостью для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля. Нголо только в последние недели набрал свою лучшую форму, преодолев последствия кошмарного прошлого сезона, когда он почти не играл из-за проблем со здоровьем.


Метки Канте, сборная Франции, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2021 00:05

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  1. kos9k 26.03.2021 00:14 # kos9k
    заебись))

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  2. mansoor 26.03.2021 00:09 # mansoor
    Так так так, желаю чтоб все защитники Челси получили небольшие травмы, чтоб пропустили остаток сезона

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