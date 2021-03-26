Канте возвращается из сборной Франции с травмой
Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит два оставшихся матча сборной Франции в этот международный перерыв из-за травмы задней поверхности бедра.
Канте сыграл все 90 минут за Францию против сборной Украины в среду вечером (1:1), но после финального свистка был вынужден обратиться за медицинской помощью.
В четверг Нголо прошел углубленное обследование, после чего было принято решение, что 29-летний полузащитник не примет участия в матчах против Казахстана и Боснии.
Как гласит официальное заявление Федерации футбола Франции, уже в пятницу Канте вернется в расположение своего клуба на лечение.
Травма Канте станет крайне неприятной новостью для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля. Нголо только в последние недели набрал свою лучшую форму, преодолев последствия кошмарного прошлого сезона, когда он почти не играл из-за проблем со здоровьем.
26.03.2021 00:05
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заебись))
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Так так так, желаю чтоб все защитники Челси получили небольшие травмы, чтоб пропустили остаток сезона
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