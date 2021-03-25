Пулишич: "Уверен, что я на правильном пути"

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич выразил уверенность, что ему удастся преодолеть свои трудности при новом главном тренере Томасе Тухеле.

Пулишич отметился только одним появлением в стартовом составе "синих" в Премьер-Лиге после назначения Тухеля, а в прессе уже появились слухи, что Кристиан может покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.



Однако опыт прошлого сезона вселяет в Пулишича уверенность, что он станет основным игроком при Тухеле. 22-летний американец чувствует, что он на правильном пути.



"Это было не самое простое время".



"Естественно, я тот парень, который хочет всегда играть, но, думаю, я на правильном пути. Я люблю браться за испытания. Я люблю не доказывать неправоту других людей, но доказывать, что свою правоту. Поэтому я просто продолжу упорно трудиться".



"Когда я только пришел в "Челси", то был в похожей ситуации, и мне пришлось упорно работать, чтобы пробиться в состав и начать получать минуты".



"Тогда я справился с этим, и сейчас я просто стараюсь повторить это. Прямо сейчас я очень уверен в своей форме. То, как я чувствую себя и играю, вселяет в меня уверенность, что я на правильном пути", — цитирует Пулишича Daily Mirror.