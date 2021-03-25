Маунт рассказал, как Тухель разжег внутри него огонь

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт признался, Томас Тухель разжег внутри него "огонь", когда оставил его вне стартового состава на свой первый матч в качестве главного тренера "синих".

У болельщиков "Челси" появились серьезные опасения насчет перспектив Маунта после увольнения Фрэнка Лэмпарда, у которого Мейсон был одним из любимчиков.



Эти опасения только укрепились, когда сменивший Лэмпарда Тухель оставил Маунта на лавке на свой дебютный матч против "Вулверхэмптона" в конце января.



Однако это решение лишь подстегнуло Мейсона и помогло ему стать одним из лучших игроков "Челси" при Томасе.



"Прежде у меня уже был такой опыт. Когда мне было 18-19 лет, я отправился в аренду в "Витесс". Первые пару месяцев я практически не играл. У меня появлялась эта мотивация и этот огонь, чтобы попасть в состав команды".



"Когда пришел новый тренер, на свой первый матч он предпочел выставить более опытный состав. Я отнесся к этому с пониманием и хотел вернуться в команду, так что я выпустил наружу эту мотивацию и этот огонь, которые были внутри меня".



"Я очень старался вернуться в команду, и это блестяще сработало".



"Мы упорно трудимся. За последнее время мы сыграли ряд тяжелых матчей, но мы достойно преодолели этот период".



"Это захватывающе, и мы не собираемся расслабляться. Мы замечательно начали при новом тренере", — цитирует Маунта Evening Standard.