В Египте уверены, что Салах согласен поехать на Олимпийские игры

Мохамед Салах Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб уверен, что у него есть согласие нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на участие в Олимпийских играх.

В предыдущие месяцы Гариб уже неоднократно озвучивал свое намерение задействовать Салаха в олимпийском футбольном турнире в Токио.

Со стороны Мохамеда до сих пор не последовало никаких возражений, и Гарибу это говорит только об одном.

"Я публично заявил, что хотел бы взять его с нами на Олимпийские игры, и он не отказался. Это говорит о том, что он тоже хочет быть с нами".

"Инициатива по участию Салаха в Олимпийских играх была поддержана властями, Министерством спорта и Федерацией футбола Египта. Это наша совместная попытка впервые завоевать медали Олимпийских игр", — сообщил Гариб L'Equipe.

Добавим, поездка в Японию была бы чревата для Салаха пропуском предсезонного периода и, возможно, старта новой кампании, потому что олимпийский футбольный турнир пройдет с 23 июля по 8 августа.


Метки Ливерпуль, Олимпийские игры, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2021 21:00

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  1. true-manc 25.03.2021 21:13 # true-manc
    Ради участия во второсортном турнире готов пожертвовать предсезонной подготовкой и возможным (относительным) успехом своего портового клуба... Абсолютно правильно. Умная арабочка.

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