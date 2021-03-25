В Египте уверены, что Салах согласен поехать на Олимпийские игры

Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб уверен, что у него есть согласие нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на участие в Олимпийских играх.

В предыдущие месяцы Гариб уже неоднократно озвучивал свое намерение задействовать Салаха в олимпийском футбольном турнире в Токио.



Со стороны Мохамеда до сих пор не последовало никаких возражений, и Гарибу это говорит только об одном.



"Я публично заявил, что хотел бы взять его с нами на Олимпийские игры, и он не отказался. Это говорит о том, что он тоже хочет быть с нами".



"Инициатива по участию Салаха в Олимпийских играх была поддержана властями, Министерством спорта и Федерацией футбола Египта. Это наша совместная попытка впервые завоевать медали Олимпийских игр", — сообщил Гариб L'Equipe.



Добавим, поездка в Японию была бы чревата для Салаха пропуском предсезонного периода и, возможно, старта новой кампании, потому что олимпийский футбольный турнир пройдет с 23 июля по 8 августа.