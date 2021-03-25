Матч сборных Албании и Англии может быть отменен

Запланированный на воскресенье матч сборных Албании и Англии в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022 года оказался под угрозой отмены.

На текущей неделе Федерация футбола Албании получила письмо от местной полиции, которая утверждает, что не может обеспечить должные меры безопасности до, во время и после матча.



В данный момент чиновники пытаются решить эту дилемму, предупреждая, что отмена матча против англичан "будет иметь катастрофические последствия для имиджа страны, национальной команды и албанского футбола в целом".



Как сообщает BBC, изначально Федерация футбола Албании даже намеревалась пустить на матч в Тиране некоторое количество болельщиков, получивших вакцину от COVID-19, однако соответствующая просьба была отклонена правительством страны, а теперь даже проведение игры без зрителей находится под вопросом.