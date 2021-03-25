Шакири: "Цимикас станет очень важным игроком для "Ливерпуля"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири уверен, что защитник Костас Цимикас еще проявит себя и станет важным игроком для "красных".

В августе прошлого года "Ливерпуль" заплатил 12 миллионов фунтов "Олимпиакосу" за Цимикаса, который по задумке главного тренера Юргена Клоппа должен был составить конкуренцию Энди Робертсону слева в обороне.



Пока Костас сыграл лишь шесть матчей за "красных", однако Шакири верит в перспективы своего нового друга.



"Он очень хорошо освоился. В первую очередь он очень хорошая личность и очень милый парень".



"Он веселый парень, он смеется каждый день — это тоже очень важно. Он мой хороший друг. Я стараюсь ему помочь всякий раз, когда он нуждается в помощи. Он забавный парень".



"Конечно, он сыграл не так много матчей в этом сезоне, но мы видим его качества каждый день на тренировках, а также во время его занятий в тренажерном зале каждый день. Думаю, скоро эти усилия дадут плоды".



"Надеюсь, он как можно скорее войдет в ритм и сможет получать игровые минуты, потому что он очень хороший игрок и может стать гораздо, гораздо лучше. Поэтому он и перешел сюда".



"Я ожидаю, что он станет очень, очень важным игроком для этого клуба", — сообщил Шакири официальному веб-сайту "Ливерпуля".