Шакири: "Цимикас станет очень важным игроком для "Ливерпуля"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири уверен, что защитник Костас Цимикас еще проявит себя и станет важным игроком для "красных".
В августе прошлого года "Ливерпуль" заплатил 12 миллионов фунтов "Олимпиакосу" за Цимикаса, который по задумке главного тренера Юргена Клоппа должен был составить конкуренцию Энди Робертсону слева в обороне.
Пока Костас сыграл лишь шесть матчей за "красных", однако Шакири верит в перспективы своего нового друга.
"Он очень хорошо освоился. В первую очередь он очень хорошая личность и очень милый парень".
"Он веселый парень, он смеется каждый день — это тоже очень важно. Он мой хороший друг. Я стараюсь ему помочь всякий раз, когда он нуждается в помощи. Он забавный парень".
"Конечно, он сыграл не так много матчей в этом сезоне, но мы видим его качества каждый день на тренировках, а также во время его занятий в тренажерном зале каждый день. Думаю, скоро эти усилия дадут плоды".
"Надеюсь, он как можно скорее войдет в ритм и сможет получать игровые минуты, потому что он очень хороший игрок и может стать гораздо, гораздо лучше. Поэтому он и перешел сюда".
"Я ожидаю, что он станет очень, очень важным игроком для этого клуба", — сообщил Шакири официальному веб-сайту "Ливерпуля".
25.03.2021 19:00
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Последние комментарии:
что за нонейм?
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Надеюсь, Костас получит свое время.
В те редкие моменты, что выходил, выглядел довольно свежо.
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Ничего Робертсон его поднатоскает, и будет он полюбому на уровне!
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как раз шакири об этом говорить
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Одно из гениальнейших приобретений Клоппки. Купили футболиста, чтобы он не играл. По-хорошему, надо расследовать трансфер на предмет отката и связи греческой мафии с очкастым жуликом.
Но, пеликаны, не забываем главное: клопп топ, просто Генри денег не даёт. Вот Юрген и вынужден тратить то 12 млн на резервиста, то 25 млн на инвалида, то Кабака из "великолепного" Шальке подтягивать, то вообще игрока из чемпионшипа покупать... гений! А все вокруг плохие!
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