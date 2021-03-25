Шакири: "Цимикас станет очень важным игроком для "Ливерпуля"

Костас Цимикас и Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири уверен, что защитник Костас Цимикас еще проявит себя и станет важным игроком для "красных".

В августе прошлого года "Ливерпуль" заплатил 12 миллионов фунтов "Олимпиакосу" за Цимикаса, который по задумке главного тренера Юргена Клоппа должен был составить конкуренцию Энди Робертсону слева в обороне.

Пока Костас сыграл лишь шесть матчей за "красных", однако Шакири верит в перспективы своего нового друга.

"Он очень хорошо освоился. В первую очередь он очень хорошая личность и очень милый парень".

"Он веселый парень, он смеется каждый день — это тоже очень важно. Он мой хороший друг. Я стараюсь ему помочь всякий раз, когда он нуждается в помощи. Он забавный парень".

"Конечно, он сыграл не так много матчей в этом сезоне, но мы видим его качества каждый день на тренировках, а также во время его занятий в тренажерном зале каждый день. Думаю, скоро эти усилия дадут плоды".

"Надеюсь, он как можно скорее войдет в ритм и сможет получать игровые минуты, потому что он очень хороший игрок и может стать гораздо, гораздо лучше. Поэтому он и перешел сюда".

"Я ожидаю, что он станет очень, очень важным игроком для этого клуба", — сообщил Шакири официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Цимикас, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 25.03.2021 20:12 # gunars
    что за нонейм?

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  2. shinigami 25.03.2021 19:58 # shinigami
    Надеюсь, Костас получит свое время.
    В те редкие моменты, что выходил, выглядел довольно свежо.

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  3. lfclegenda 25.03.2021 19:57 # lfclegenda
    Ничего Робертсон его поднатоскает, и будет он полюбому на уровне!

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  4. thegodfather 25.03.2021 19:53 # thegodfather
    как раз шакири об этом говорить

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  5. true-manc 25.03.2021 19:20 # true-manc
    Одно из гениальнейших приобретений Клоппки. Купили футболиста, чтобы он не играл. По-хорошему, надо расследовать трансфер на предмет отката и связи греческой мафии с очкастым жуликом.

    Но, пеликаны, не забываем главное: клопп топ, просто Генри денег не даёт. Вот Юрген и вынужден тратить то 12 млн на резервиста, то 25 млн на инвалида, то Кабака из "великолепного" Шальке подтягивать, то вообще игрока из чемпионшипа покупать... гений! А все вокруг плохие!

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